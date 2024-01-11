“إم آي إس” تخصص 40 مليون ريال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة المعمر عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تخصيص مبلغ 40 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تخصيص 40 مليون ريال للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي .
وتابعت شركة المعمر أن ذلك يأتي بهدف الاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.