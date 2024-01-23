إنتر ميلان بطلًا لـ كأس السوبر الإيطالي

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تُوج فريق إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي مساء الاثنين، وذلك بعد فوزه على نادي نابولي بهدف دون رد في اللقاء النهائي الذي أُقيم على ملعب الأول بارك في الرياض.
وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز للإنتر في الدقيقة الـ91، ليتوج الإنتر باللقب.
وجاء تشكيل الإنتر مكونًا من: “سومر، بافارد، دي فريج، أتشيربي، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، تورام، لاوتارو”.
أما تشكيل نابولي فجاء مكونًا من: “جوليني، دي لورينزو، رحماني، جيسوس، ماتوزوكي، كاجوست، لوبوتكا، زربين، بوليتانو، كفاراتسيخيليا، سيميوني”.