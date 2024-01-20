إنتر ميلان يضرب موعدًا مع نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

تأهل نادي إنتر ميلان لـ نهائي كأس السوبر الإيطالي، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي لاتسيو بثلاثية دون رد في مباراة دور نصف النهائي.

إنتر ميلان ضد نابولي

وتقدم الإنتر بالهدف الأول عبر لاعبه الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل الإنتر هدفين عبر كل من التركي هاكان تشالهانوجلو واللاعب الإيطالي دافيد فراتسي في الدقيقتين الـ 50 والـ88.

وسيلعب الإنتر ضد نابولي مساء الاثنين المقبل في نهائي السوبر الإيطالي في الساعة الـ10 مساءً بتوقيت السعودية.