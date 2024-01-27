Icon

إنجاز مميز لـ أنشيلوتي بعد مباراة لاس بالماس ضد الريال Icon الزهراني يشرح مقترح إجازة يومي السبت والأحد Icon لقطات رائعة لأيقونة البحار أكبر سفينة عائمة في العالم Icon ريم الخويطر أول سعودية تحصد جائزة الشابة المتميزة لعام 2024 Icon وجهة حمدالله القادمة في حال مغادرة الاتحاد Icon سقوط برشلونة ضد فياريال بخماسية Icon أمير جازان يمازح بائع عسل : كم لك ما قصيت شعرك ؟ Icon منتخب أنجولا أول المتأهلين لـ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا Icon رائحة دموع النساء قد تقلل من عدوانية الرجال أحيانًا Icon لقطات مذهلة لسيارة تسلا تشق طريقها وسط الفيضانات بدون توقف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في الدوري الإسباني

إنجاز مميز لـ أنشيلوتي بعد مباراة لاس بالماس ضد الريال

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٨ مساءً
إنجاز مميز لـ أنشيلوتي بعد مباراة لاس بالماس ضد الريال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني إنجازًا مميزًا وذلك بعد مباراة لاس بالماس ضد الريال، التي انتهت بفوز ريال مدريد اليوم بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني.

وعادل المدرب أنشيلوتي أرقام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بتحقيق 124 فوزًا مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني فقط.

قد يهمّك أيضاً
90 دقيقة تفصل منتخب السعودية عن التأهل لدور الـ16

90 دقيقة تفصل منتخب السعودية عن التأهل لدور الـ16

عدوى فيروس الورم الحليمي تنتقل عبر التلامس

عدوى فيروس الورم الحليمي تنتقل عبر التلامس

لاس بالماس ضد الريال

وفي المباراة، كان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم فريق لاس بالماس بالهدف الأول عبر اللاعب خافيير مونييز في الدقيقة الـ53، ثم سجل الريال هدفين عبر كل من ” فينسيوس جونيور ” و ” تشواميني” في الدقيقتين الـ 65 والـ84.

ريال مدريد

وبعد المباراة، أصبح رصيد الريال 54 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني بدأت بداية من أمس بفوز ديبورتيفو ألافيس على ألميريا بثلاثية دون رد.

وفي مواجهات اليوم، تعادل ريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بدون أهداف، بينما فاز الريال على لاس بالماس بنتيجة 2-1، وفاز فياريال على برشلونة بنتيجة 5-3، بينما تُقام حاليًا مباراة ريال مايوركا ضد ريال بيتيس.

ريال مدريد

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445
السعودية اليوم

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445

السعودية اليوم
سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما
الرياضة

سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع...

الرياضة
هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة
آخر الاخبار

هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع...

آخر الاخبار
قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021
الرياضة

قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021

الرياضة
الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2023
الرياضة

الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا...

الرياضة
لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن مع بدء الخطاب الإسرائيلي
حصاد اليوم

لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن...

حصاد اليوم
آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع
السعودية اليوم

آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض...

السعودية اليوم
سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء
الرياضة

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع...

الرياضة