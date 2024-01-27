إنجاز مميز لـ أنشيلوتي بعد مباراة لاس بالماس ضد الريال

حقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني إنجازًا مميزًا وذلك بعد مباراة لاس بالماس ضد الريال، التي انتهت بفوز ريال مدريد اليوم بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني.

وعادل المدرب أنشيلوتي أرقام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بتحقيق 124 فوزًا مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني فقط.

لاس بالماس ضد الريال

وفي المباراة، كان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم فريق لاس بالماس بالهدف الأول عبر اللاعب خافيير مونييز في الدقيقة الـ53، ثم سجل الريال هدفين عبر كل من ” فينسيوس جونيور ” و ” تشواميني” في الدقيقتين الـ 65 والـ84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الريال 54 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني بدأت بداية من أمس بفوز ديبورتيفو ألافيس على ألميريا بثلاثية دون رد.

وفي مواجهات اليوم، تعادل ريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بدون أهداف، بينما فاز الريال على لاس بالماس بنتيجة 2-1، وفاز فياريال على برشلونة بنتيجة 5-3، بينما تُقام حاليًا مباراة ريال مايوركا ضد ريال بيتيس.