إندونيسيا تهزم فيتنام بهدف

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حقق منتخب إندونيسيا فوزًا ثمينًا على منتخب فيتنام بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.
وسجل اللاعب مانجكو آلام الهدف الوحيد للمنتخب الإندونيسي في الدقيقة الـ42.
ويحتل المنتخب الإندونيسي المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، أما منتخب فيتنام فيتذيل ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط.