إنذارات لـ 3 مناطق بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بشأن حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة.

أمطار وضباب

ووجه المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، إنذارًا باللون الأصفر لأهالي منطقة عسير، حيث توقع هطول أمطار وصواعق رعدية ورياحًا نشطة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

كما أصدر المركز، إنذارًا باللون الأصفر لأهالي منطقة الحدود الشمالية، حيث توقع تكون شبورة مائية تحجب الرؤية، وتستمر حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء.

كذلك أصدر المركز إنذارًا باللون الأصفر لأهالي المدينة المنورة، حيث توقع رياحًا نشطة تحجب الرؤية الأفقية، ويستمر تأثيرها حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.