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إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والباحة

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٤ مساءً
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والباحة
المواطن - فريق التحرير

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رفع مركز الأرصاد درجة الإنذار على عدة مدن في منطقتي مكة المكرمة والباحة إلى اللون الأحمر بسبب تقلبات الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وتشمل الحالة الجوية استمرار هطول الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية وجريان السيول وتساقط البرد حيث تستمر الحالة حتى العاشرة مساء.

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توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

الأرصاد الأرصاد

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