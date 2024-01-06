إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه

أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، إنذاراً أحمر بشأن الحالة المناخية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وقال حساب الدفاع المدني السعودي، في تغريدة على منصة إكس: “إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة”.

وأضاف: “ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات”.

وختم: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود”.

حالة الطقس اليوم السبت

وتوقع تقرير المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس في السعودية اليوم السبت، كالآتي: