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الإنذار يشمل جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه
المواطن - فريق التحرير

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أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، إنذاراً أحمر بشأن الحالة المناخية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وقال حساب الدفاع المدني السعودي، في تغريدة على منصة إكس: “إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة”.

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وأضاف: “ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات”.

وختم: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود”.

حالة الطقس اليوم السبت

وتوقع تقرير المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس في السعودية اليوم السبت، كالآتي:

  • استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
  • لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
  • حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
  • حركة الرياح السطحية على البحر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
  • ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
  • حالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
  • حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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