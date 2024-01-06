إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه

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أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، إنذاراً أحمر بشأن الحالة المناخية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وقال حساب الدفاع المدني السعودي، في تغريدة على منصة إكس: “إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة”.
وأضاف: “ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات”.
وختم: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار، ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود”.
وتوقع تقرير المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس في السعودية اليوم السبت، كالآتي: