إنسان تطلق مشروع صدقة الشتاء بمبلغ 650 ريالًا

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض” إنسان” مشروع “صدقة الشتاء” لتأمين مستلزمات الشتاء من الأجهزة الكهربائية ( مدفأة – سخان مياه) للأسر الأشد حاجة، بالإضافة إلى بطانيات لجميع مستفيدي الجمعية في كافة فروعها البالغ عددها 21 فرعًا في محافظات الرياض.

واستهدفت الجمعية مبلغ 2,812,217 ريالًا، حيث رصدت مبلغ 281 ريالًا للمدفأة ، ومبلغ 299 ريالًا لسخان المياه ، ومبلغ 70 ريالًا للبطانية، ليصل إجمالي صدقة الشتاء 650 ريالًا. وتستمر الجمعية في تنفيذ المشروع حتى نهاية شتاء هذا العام 1445 .

ويأتي إطلاق هذا المشروع الموسمي حرصًا من الجمعية لتلمس احتياجات المستفيدين لمواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء ،حيث سيتم إيداع المبلغ المخصص لمنتجات صدقة الشتاء في حسابات الأسر البنكية، وتحقق هذه الطريقة هدف من أهداف الجمعية وهو حفظ كرامة اليتيم..

ودعت الجمعية أفراد المجتمع، ومختلف الجهات والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير صدقة الشتاء لأبناء وأسر إنسان؛ وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والغير ربحي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، كما يمكن التبرع بالمبلغ المخصص عبر منصة إنسان للتبرع https://ensan.sa/shop/92

أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.

يُذكر أن جمعية “إنسان” حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، واستكمالاً لمنظومة الخدمات الموسمية فقد أطلقت مشروع صدقة الشتاء لتجويد حياة المستفيدين وتوفير الحياة الكريمة لأبناء وأسر الجمعية .