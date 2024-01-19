إنشاء 3 مراكز للأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى في عسير

رعى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار محمد السديري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ماجد الفياض، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي الصحي محمد القاسم حفل توقيع اتفاقيات أوقاف الشاكرين مع الشؤون الصحية بعسير وجامعة الملك خالد، والتي تهدف إلى إنشاء 3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى.

تفاصيل الاتفاقيات

وحضر حفل توقيع الاتفاقيات كل من ملهي بن سلامة بن سعيدان رئيس مجلس أمناء أوقاف الشاكرين، وحزام بن سلامة بن سعيدان، وسلامة بن ملهي بن سعيدان، وخالد بن ملهي بن سعيدان، أعضاء مجلس أمناء أوقاف الشاكرين، وتهدف الاتفاقيات إلى إنشاء مركز الأورام ومركز غسيل الكلى بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد لخدمة المناطق الجنوبية، ومركز التأهيل الطبي والأطراف الصناعية بمستشفى عسير المركزي، ، حيث قدمت الأوقاف دعم بمبلغ 150 مليون ريال لإنشاء المراكز، ومن المتوقع أن تنتهي أعمالها في عام 2026م.

وتأتي فكرة إنشاء مركز الأورام بهدف تقديم خدمات العلاج الإشعاعي، وزراعة النخاع الشوكي لمرضى أورام الدم، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وخدمات العلاج الكيماوي.

أطراف صناعية

وسيعنى مركز التأهيل والأطراف الصناعية بتقديم خدمات الأطراف الصناعية، وخدمات العلاج الطبيعي وطب التأهيل والعلاج الوظيفي، بما يتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة العالمية، وسيحقق إنشاء هذا المركز العديد من الأهداف للمستفيدين منها، زيادة نسبة فرص نجاح تركيب الأطراف.

وسيخدم مركز الغسيل الكلوي آلاف المواطنين في المنطقة، عبر تزويده بوحدات متكاملة وبمواصفات عالية وبأحدث التقنيات العالمية، وتوفيره جميع الخدمات المرتبطة بالغسيل الكلوي، من أدوية ومستلزمات طبية، وعمل تحاليل دورية للمرضى، وتركيب القساطر والعمليات الجراحية الخاصة، إلى جانب توفير قوى عاملة بخبرات عالية من أطباء وممرضين.

