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إنقاذ 6 أشخاص في حريق مبنى بالطائف ولا إصابات

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٥ مساءً
إنقاذ 6 أشخاص في حريق مبنى بالطائف ولا إصابات
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ الدفاع المدني في الطائف، مساء اليوم الأحد، 6 أشخاص إثر حريق في مبنى.

وأفادت إمارة منطقة مكة المكرمة على منصة إكس، بأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

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حريق حاويات

وفي وقت سابق اليوم، نشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا لإخماد حريق شب في حاويات بالمنطقة المساندة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم الأحد.

وأظهرت الصور المنشورة على حساب الدفاع المدني بمنصة “إكس”، إخماد فرق الدفاع المدني بالدمام للحريق في المنطقة.

وقالت مراسلة الإخبارية: إنه فور اندلاع الحريق في الحاويات، كان هناك تدخل سريع ومباشر من قبل فرق الدفاع المدني التي لا تزال متواجدة في الموقع لمتابعته للنهاية.

وأضافت أن الحريق وقع في منطقة محدودة جدًّا من ميناء الملك عبدالعزيز، وهي منطقة مستودعات وخدمات مساندة، لافتة إلى عدم وجود إصابات جراء الحادث.

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