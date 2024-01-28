إيدي هاو يُثير الجدل بشأن مستقبل نجم نيوكاسل

أثار المدير الفني إيدي هاو، حالة من الجدل بشأن مستقبل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

رحيل أحد لاعبي نيوكاسل

وتحدث إيدي هاو، على إمكانية رحيل أحد لاعبي نيوكاسل في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، قائلًا: “هناك احتمال أن يرحل لاعب.. لقد أوضحت ذلك”.

وأضاف إيدي هاو، خلال تصريحاته التي نقلها خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “لم يتغير الموقف السابق، علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث”.

وكان إيدي هاو، قد علق على إمكانية رحيل نجم نيوكاسل، ميغيل ألميرون إلى دوري روشن السعودي، وأكد أنه يحتاج إلى اللاعب هذا الموسم، وتمنى الاحتفاظ به؛ نظرًا لمساهماته المميزة مع الفريق.

الشباب يسعى لضم ميغيل ألميرون

وأكدت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية، أن الشباب توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النادي الإنجليزي بشأن انتقال ميغيل ألميرون إلى الليوث، خاصة أن اللاعب منفتح على الرحيل، ولكن الصفقة لم تتم رسميًا.

وانضم ميغيل ألميرون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في يناير 2019، قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، ووقعت الإدارة عقدًا جديدًا معه في فبراير 2023، لمدة 3 مواسم ونصف.