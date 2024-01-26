إيدي هاو يُعلق على إمكانية رحيل ميغيل ألميرون للشباب

أبدى المدير الفني إيدي هاو، تمنياته باستمرار النجم الباراغوياني ميغيل ألميرون، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

إيدي هاو يتمنى استمرار ميغيل ألميرون

وتحدث إيدي هاو عن إمكانية رحيل ميغيل ألميرون إلى دوري روشن السعودي، قائلًا: “أنا في حاجة ماسة إلى الاحتفاظ به هذا الموسم”.

وتابع إيدي هاو، في التصريحات التي نقلها الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “كان هناك ضجيج؛ وآمل أن نتمكن من الاحتفاظ بميغيل.. لقد كانت مساهمته هائلة”.

وأكدت تقارير خلال اليومين الماضيين، أن الشباب ونيوكاسل توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال ميغيل ألميرون إلى الليوث، خاصة أن اللاعب منفتح على الرحيل، ولكن الصفقة لم تتم رسميًا.

وانضم ميغيل ألميرون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في يناير 2019، قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، ووقعت الإدارة عقدًا جديدًا معه في فبراير 2023، لمدة 3 مواسم ونصف.

الشباب في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.