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إيدي هاو يُعلق على إمكانية رحيل ميغيل ألميرون للشباب

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٣ مساءً
إيدي هاو يُعلق على إمكانية رحيل ميغيل ألميرون للشباب
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني إيدي هاو، تمنياته باستمرار النجم الباراغوياني ميغيل ألميرون، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

إيدي هاو يتمنى استمرار ميغيل ألميرون

وتحدث إيدي هاو عن إمكانية رحيل ميغيل ألميرون إلى دوري روشن السعودي، قائلًا: “أنا في حاجة ماسة إلى الاحتفاظ به هذا الموسم”.

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وتابع إيدي هاو، في التصريحات التي نقلها الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “كان هناك ضجيج؛ وآمل أن نتمكن من الاحتفاظ بميغيل.. لقد كانت مساهمته هائلة”.

ميغيل ألميرون
ألميرون – المصدر @JacobsBen

وأكدت تقارير خلال اليومين الماضيين، أن الشباب ونيوكاسل توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال ميغيل ألميرون إلى الليوث، خاصة أن اللاعب منفتح على الرحيل، ولكن الصفقة لم تتم رسميًا.

وانضم ميغيل ألميرون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في يناير 2019، قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، ووقعت الإدارة عقدًا جديدًا معه في فبراير 2023، لمدة 3 مواسم ونصف.

ميغيل ألميرون
ألميرون – المصدر @NUFC

الشباب في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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