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روبوت Grok المنتج الأول لها

إيلون ماسك يجمع نصف مليار دولار لصالح شركته للذكاء الاصطناعي

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٠ مساءً
إيلون ماسك يجمع نصف مليار دولار لصالح شركته للذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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حصلت شركة الذكاء الاصطناعي xAI المملوكة للملياردير إيلون ماسك على التزامات قدرها 500 مليون دولار من المستثمرين لتحقيق هدف قدره مليار دولار، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي

وتناقش الشركة تقييمًا يتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، مع أن الشروط قد تتغير في الأسابيع المقبلة.

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وأطلق إيلون ماسك شركته الناشئة في العام الماضي بصفتها بديلًا لشركة Open AI، التي شارك في تأسيسها وترك فيما بعد بسبب الاختلافات الفلسفية بخصوص كيفية الاستفادة من التكنولوجيا.

روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي

ويعد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok المنتج الأول لشركة xAI، وطورته بالاعتماد على منشورات منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يمتلكها ماسك أيضًا.

ويتيح ذلك لروبوت الدردشة Grok الوصول إلى بيانات حديثة عند الرد على المستخدمين مقارنةً بروبوتات الدردشة الأخرى.

ومن المرجح أن يتداخل مستثمرو الشركتين أيضًا، وحصل إيلون ماسك على دعم من لاري إليسون وSequoia Capital وAndreessen Horowitz وFidelity فيما يتعلق بصفقة استحواذه على تويتر بقيمة قدرها 44 مليار دولار. وقال ماسك في شهر نوفمبر: إن المستثمرين في إكس سيمتلكون مقدار 25 في المائة من XAI.

استثمار 2.5 مليار دولار

ويعني هذا من الناحية العملية أن هؤلاء المستثمرين مدعوون للاستثمار في xAI بمقدار 25% من المبلغ الذي استثمروه في إكس.

وفي حال استثمروا مقدار 10 مليارات دولار في إكس، فإن ذلك يعني أنهم مدعوون لاستثمار مقدار 2.5 مليار دولار أو أكثر في xAI. ومن المتوقع أن يضع ماسك والمستثمرون اللمسات الأخيرة على الشروط في الأسبوعين المقبلين.

قوة حاسوبية

وتدرس بعض الأطراف إمكانية حصولها على قوة حاسوبية بالإضافة إلى أسهم XAI، في حين تدرس أطراف أخرى حصولها على قوة حاسوبية بدلًا من أسهم XAI.

وتعد القوة الحاسوبية مفيدة للشركات الاستثمارية التي تحتاج إلى معالجة مكثفة للبيانات من أجل بناء منتجات ذكاء اصطناعي جديدة.

رد إيلون ماسك

وفي سياق متصل، نفى إيلون ماسك تقرير وكالة بلومبرغ، موضحًا أن التقرير الذي يفيد بأن شركته للذكاء الاصطناعي xAI حصلت على التزامات قدرها 500 مليون دولار من المستثمرين لتحقيق هدف قدره مليار دولار غير دقيق. وقال في رد على أحد المستخدمين بخصوص التقرير عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: “هذه المعلومات غير دقيقة”.

يشار إلى ماسك قال في شهر ديسمبر الماضي: إن شركته للذكاء الاصطناعي لا تجمع الأموال، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الشركة الناشئة طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية لجمع مقدار مليار دولار من خلال بيع الأسهم.

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