Icon

طريقة تعديل حجز قطار الحرمين Icon إحباط تهريب 650 كجم من القات المخدر بجازان Icon إيلون ماسك يوجه رسالة لبايدن بشأن أزمة الحدود Icon تحذير للباحثين عن الفقع : ابتعدوا عن حرم الحدود Icon راكيتيتش يودع إشبيلية ويقترب من الشباب Icon 4 آلاف تصريح لحوالي 500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج Icon عوائد السياحة البيئية سترتفع نحو 30% سنويًا Icon هل يحضر نيمار افتتاح ملعب الهلال؟ Icon آرسنال ويوفنتوس يسعيان لضم سافيتش Icon لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لتمرير اتفاق بين الحزبين بشأن تدفق المهاجرين

إيلون ماسك يوجه رسالة لبايدن بشأن أزمة الحدود

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٣ مساءً
إيلون ماسك يوجه رسالة لبايدن بشأن أزمة الحدود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رد إيلون ماسك على دعوات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتمرير اتفاق بين الحزبين في مجلس الشيوخ لإصلاح المستويات غير المسبوقة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية.

سلطة طوارئ جديدة

أصدر بايدن بيانًا، في وقت متأخر من يوم الجمعة، قال فيه إن التشريع الذي يجري التفاوض عليه سيمنح الرئيس سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة، وإنه سيستخدم هذه السلطة في اليوم الذي يوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا.

قد يهمّك أيضاً
SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن

SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن

خطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن

خطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن

وقال بايدن في البيان: “بالنسبة لكل من يطالب بمراقبة أكثر صرامة للحدود، فهذه هي الطريقة للقيام بذلك”. “إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مرروا مشروع قانون من الحزبين وسأوقعه”.

لا حاجة لتمرير أي قوانين

لكن إيلون ماسك، وهو منتقد صريح لأزمة الحدود، رد على البيان المنشور على حساب الرئيس عبر منصة X. وكتب ماسك: “لا حاجة لتمرير أي قوانين”. “كل ما هو مطلوب هو أمر تنفيذي يتطلب إثباتًا لطلب اللجوء قبل منح جلسة استماع بشأن اللجوء هكذا كان الأمر من قبل”. وكان ماسك، مالك شركات تسلا Tesla وSpaceX وX، قد جادل سابقًا بأن الحصول على وضع اللجوء بعد عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أمر سهل مثل البحث على غوغل Google.

كما اتفق أيضًا مع رجل الأعمال والمستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس الذي كتب الليلة الماضية أن الحدود مكسورة لأن هذه الإدارة ترفض تطبيق القوانين الموجودة لدينا بالفعل، ورد ماسك بالضبط.

الهجرة غير الشرعية

ونشر ساكس أيضًا مقطع فيديو لمئات المهاجرين غير الشرعيين الذين ينزلون على الحدود واصفًا سياسة بايدن الحالية بأنها “حدود مفتوحة، وهو ما كتب له ماسك: “هذا لا يمكن إنكاره في هذه المرحلة”.

وشهد شهر ديسمبر أعلى صدامات بين حرس الحدود والمهاجرين لمدة شهر واحد في تاريخ الولايات المتحدة.

الجدار الحدودي

وفي الوقت نفسه، بدا أن ماسك قد غير وجهات نظره بشأن الحاجة إلى جدار على الحدود الجنوبية، بعد أن أعرب سابقًا عن دعمه لمثل هذا الهيكل.

وقال “ليست هناك حاجة إلى جدار لإصلاح هذا الوضع. صدرت تعليمات لدوريات الحدود لتسهيل الدخول غير القانوني على نطاق واسع إلى الولايات المتحدة”.

طلب اللجوء

وأضاف “المشكلة الأساسية هي أنه يمكن لأي شخص أن يطلب اللجوء من دون أي دليل، مما يعني أن كل العالم يمكن أن يأتي إلى أمريكا”.

وزار ماسك الحدود الجنوبية في إيجل باس بولاية تكساس في سبتمبر، وقام ببث ما رآه على الهواء مباشرة، مما أعطى الناس وصفًا مباشرًا لأزمة المهاجرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445
السعودية اليوم

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445

السعودية اليوم
سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما
الرياضة

سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع...

الرياضة
هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة
آخر الاخبار

هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع...

آخر الاخبار
قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021
الرياضة

قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021

الرياضة
الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2023
الرياضة

الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا...

الرياضة
لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن مع بدء الخطاب الإسرائيلي
حصاد اليوم

لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن...

حصاد اليوم
آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع
السعودية اليوم

آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض...

السعودية اليوم
سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء
الرياضة

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع...

الرياضة