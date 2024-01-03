ابن زكري يُفاضل بين 3 عروض

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يحظى المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري باهتمام أكثر من ناد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ليرتبط اسمه بالعودة لدوري روشن السعودي.
وأوضح الإعلامي سعيد الربيعي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نور الدين بن زكري لديه 3 عروض يُفاصل بينها، من أبها، بجانب نادي قطري وآخر إماراتي.
ويُعد أبها من أبرز الأندية التي تسعى للتعاقد مع المدير الفني الجزائري، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك خلفًا للمدرب المقال، التونسي يوسف المناعي.
ويملك نور الدين بن زكري، خبرة كبيرة من الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب 3 فرق، وهي؛ الرائد، الفيحاء وضمك، وحقق نتائج جيدة، ما دفع إدارة أبها للتفاوض معه، أملًا في تحسن النتائج والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يُلاحق الفريق.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان آخرها الخسارة ضد الرائد بنتيجة 4\3، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.