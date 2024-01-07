Icon

إحباط تهريب 470 كجم من القات في جازان Icon تشكيل مباراة آرسنال ضد ليفربول Icon برعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 غداً Icon اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارة الطاقة ونيوم Icon منافسة بين النصر والأهلي لحسم صفقة كاسيميرو Icon نصيحة ذهبية لمن يفشلون في إنقاص الوزن Icon غاليتي: ناد سعودي واحد مهتم بضم دي بروين Icon حساب المواطن يرد على مسن يسكن بمنزل شعبي بدون صك Icon جيرو يتألق مع ميلان بـ3 أرقام مميزة Icon صلاة الميت على مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتطوير التقنيات الحديثة

اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارة الطاقة ونيوم

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٦ مساءً
اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارة الطاقة ونيوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر؛ تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة.
وتأتي المذكرة رغبةً من الطرفين في تفعيل مجالات التعاون بينهما، ووضع خطط عمل لذلك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين.

تطوير التقنيات

وتشمل المذكرة تعاون الطرفين لتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقديم الحلول الفنية والتنظيمية، في مجالات تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والاستدامة، والابتكار، ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومتابعة الإنجازات ومجالات التحسين وحصرها دوريًا.

قد يهمّك أيضاً
محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

محمد صلاح يُهدد تواجد هالاند في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

محمد صلاح يُهدد تواجد هالاند في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

التنسيق والتكامل

وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتكامل بين الطرفين وجهات منظومة الطاقة التي تشمل: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم