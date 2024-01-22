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بعد أنباء احتمالية رحيله بالشتاء

اجتماع مرتقب لحسم مستقبل كريم بنزيما

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
اجتماع مرتقب لحسم مستقبل كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات بشأن مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد توتر العلاقات مؤخرًا.

بنزيما يُثير الجدل

وأُثيرت حالة من الغموض بشأن مستقبل بنزيما خلال الفترة المقبلة، كما توترت علاقته مع الإدارة الاتحادية، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

كريم بنزيما قد يرحل

وعلق خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “سيتم عقد المزيد من الاجتماعات قريبًا لمناقشة مستقبل كريم بنزيما.. الوضع ما يزال متوترًا مع الاتحاد”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

وتابع فابريزيو رومانو: “مسؤولو رابطة المحترفين يريدون بقاء بنزيما في السعودية، وإن كان ذلك عبر بوابة ناد سعودي آخر، ولا يمكن للنجم الفرنسي العودة إلى أوروبا إلا من خلال تخفيض كبير في راتبه”.

وانضم كريم بنزيما إلى الاتحاد في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وشارك معه في 20 مباراة رسمية بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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