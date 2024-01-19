احتجاز ساعة أرنولد شوارزنيغر الثمينة في مطار ميونخ

احتجزت السلطات في مطار ميونخ في ألمانيا ساعة النجم أرنولد شوارزنيغر الثمينة بحجة أنه لم يفصح عنها عند دخوله البلاد الأمر الذي تسبب في توقيفه لساعات فيما سيتم تحريك دعوى قضائية ضده.

تفاصيل إيقاف نجم هوليوود

وفي التفاصيل فقد تم إيقاف نجم هوليوود بمطار ميونيخ في جنوب ألمانيا، بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، بحسب ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية.

وكان الممثل الأمريكي قادمًا من الولايات المتحدة إلى ألمانيا على متن طائرة هبطت في مطار ميونخ وأثناء عمليات إنهاء إجراءات الدخول تم العثور على الساعة الثمينة التي لم يتم الكشف عنها في بيان الإفصاح عن المجوهرات والسلع الثمينة.

ساعة أرنولد شوارزنيغر

وأفادت الجمارك الألمانية أن الفنان الأمريكي الذي حكم ولاية كاليفورنيا سابقًا سيواجه تهمة الاحتيال الضريبي وقد بدأت السلطات بالفعل تحريك دعوى قضائية ضده حيث إن الساعة كانت ستبقى فترة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يتم طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد يوم أمس الخميس، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج.