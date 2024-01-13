احتفالات في تايوان بعد فوز غريم الصين بالرئاسة

فاز لاي تشينغ-تي في انتخابات الرئاسة التايوانية التي أجريت، اليوم السبت، وهو مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الذي وصفه الصين بأنه “خطر جسيم” لها.

وحصل تشينغ نائب الرئيس المنتهية ولايته، على 40.2 في المئة من الأصوات حسب النتائج شبه النهائية التي تشمل 98 في المئة من مراكز الاقتراع.

فوز غير مسبوق

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، بهذه النتيجة، يتولى الحزب الديمقراطي التقدمي السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.

كما يعد هذا نصرًا لـ”الحزب الديمقراطي التقدمي”، الذي يؤيد هوية تايوان المستقلة ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها.

وفي أول تصريح له، أعلن لاي تشينغ-تي فوزه في تجمع حاشد أمام أنصاره، متعهدًا بالدفاع عن بلاده ضد “ترهيب” الصين.

وشكر المعارضة على التهاني، مضيفًا “سأدرس بعناية برامج ومواقف خصومي في الانتخابات، شريطة أن تفيد الشعب والتنمية الوطنية، وسيتم تضمينها في برنامجي السياسي”، حسب “العربية”.

احتفالات تايوان

وتم رصد احتفالات مواطني تايوان، بعد فوز لاي تشينغ-تي بالانتخابات الرئاسية.

وكانت الصين وصفت لاي تشينغ-تي بأنه يمثل “خطرًا جسيمًا” بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان.

ويخلف لاي تشينغ-تي بعد فوزه رئيسة تايوان الحالية تساي إنغ – وين التي لا يخوّلها دستور البلاد ولاية ثالثة متتالية، والتي من المقرر أن ترحل عن المنصب في مايو المقبل.