Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي Icon بيكيه يعود للملاعب من جديد بعد الاعتزال Icon وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية Icon احذروا البخور Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon موعد مباراة السعودية وهونج كونج Icon أنظمة غذائية لفقدان الوزن على المدى الطويل Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon قلعة ديزني تجذب الزوار والسياح Icon البكيلة سيدة موائد الضيافة في الجوف فماذا تعرف عنها؟  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم

احذروا البخور

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
احذروا البخور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر رئيس قسم القسطرة القلبية في مستشفى الحرس الوطني، الدكتور كمال أيوب، من خطورة البخور خاصةً وأن كثيرًا من الدراسات بينت خطورته.

وقال أيوب، في مداخلة لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن إحدى الدراسات كشفت عن 42 مادة مسرطنة في البخور.

قد يهمّك أيضاً
احذروا نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم

احذروا نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم

4 فرص لاختبار الرخصة المهنية خلال 2024

4 فرص لاختبار الرخصة المهنية خلال 2024

مشاكل تنفسية

وتابع، أنه وفق نتائج تلك الدراسة فإن الأسرة التي تستخدم البخور مرتين أسبوعيًّا في منزلها تزيد لديهم نسبة المشاكل التنفسية والربو خصوصًا حال كان الأطفال مصابين به، وتزيد أعراض الربو من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.

وفي وقت سابق، حذر خبير المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من تسبب دخان البخور في الحساسية، وضيق التنفس، والكحة.

وقال في تدوينة له عبر منصة إكس: إن البخور ودخانه يعتبران من مسببات الحساسية والكحة وضيق التنفس، وأدخنة البخور قد تسبب سرطان الرئة مثلها مثل التدخين، ولا يفرق بخور طبيعي، أصلي أو تقليد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم