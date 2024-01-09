احذروا البخور

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حذر رئيس قسم القسطرة القلبية في مستشفى الحرس الوطني، الدكتور كمال أيوب، من خطورة البخور خاصةً وأن كثيرًا من الدراسات بينت خطورته.
وقال أيوب، في مداخلة لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن إحدى الدراسات كشفت عن 42 مادة مسرطنة في البخور.
وتابع، أنه وفق نتائج تلك الدراسة فإن الأسرة التي تستخدم البخور مرتين أسبوعيًّا في منزلها تزيد لديهم نسبة المشاكل التنفسية والربو خصوصًا حال كان الأطفال مصابين به، وتزيد أعراض الربو من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.
وفي وقت سابق، حذر خبير المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من تسبب دخان البخور في الحساسية، وضيق التنفس، والكحة.
وقال في تدوينة له عبر منصة إكس: إن البخور ودخانه يعتبران من مسببات الحساسية والكحة وضيق التنفس، وأدخنة البخور قد تسبب سرطان الرئة مثلها مثل التدخين، ولا يفرق بخور طبيعي، أصلي أو تقليد.