احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار

حذر المرور من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.

سرعة المركبة

وأوضح المرور عبر منصة إكس، اليوم الخميس، أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.