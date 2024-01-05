احذروا نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم

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وجه مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور إبراهيم العنزي، تحذيرًا بشأن نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم، مؤكدًا أنه يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل العمى وفقدان السمع وفقدان الحركة.
وأكد خلال مداخلة مع قناة الإخبارية اليوم الجمعة، أنه من الضروري إعطاء فيتامينات مكملة ضمن البرنامج العلاجي، مع متابعة أخصائي التغذية.
ولفت إلى أن من يعاني من نقص الفيتامينات يكون لديه مشكلة من العملية الأساسية، لافتًا إلى أن سرعة مراجعة المستشفى تؤدي في الغالب إلى إنقاذ الحالة وسرعة الرجوع إلى الوضع الطبيعي.
فيديو | مدير مركز جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية د. إبراهيم العنزي: نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل العمى وفقدان السمع #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/7XXESDiC6V
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2024