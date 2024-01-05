جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي بسبب صورة .. التفاصيل كاملة اختبار القدرات العامة 5 فرص تفاصيل عرض الهلال لضم ماركوس راشفورد علي الشهري تخصص في صيانة المركبات بالقوات البرية وافتتح ورشته بعد التقاعد مها الحملي في رالي داكار.. من الصفر إلى التتويج بسرعة الصاروخ “المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم إصابة أيمن يحيى تُربك حسابات روبيرتو مانشيني توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 قاتمة السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل “المواطن” في مهرجان الكُتّاب والقرّاء.. احتفاء بالثقافة وحضور كبير
قالت هيئة تقويم التعليم: إن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍّ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.
ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب شددت في وقت سابق على أهمية الحضور بصورة من أصل الهوية الوطنية أثناء أداء اختبارات الرخصة المهنية، خاصة أنه لا يسمح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.