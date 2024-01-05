اختبار القدرات العامة 5 فرص

قالت هيئة تقويم التعليم: إن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍّ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.

اختبار القدرات العامة

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية :

قياس الفهم والاستدلال. قياس القابلية للتعلم بصرف النظر عن البراعة في مجال معين. تنمية التعلم الذاتي للمختبرين بما يتناسب مع المرحلة الجديدة. تمييز القدرة على إدراك العلاقات المنطقية والاستنتاج والقياس. قياس القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية.

الهوية شرط دخول اختبارات الرخصة

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب شددت في وقت سابق على أهمية الحضور بصورة من أصل الهوية الوطنية أثناء أداء اختبارات الرخصة المهنية، خاصة أنه لا يسمح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.