تشهد أعلى قمة في العالم حالة ندرة من الثلوج، والتي غالبًا تكسوها الثلوج في هذا الوقت من العام، وسط حالة غريبة من الطقس، فقد تسبّب تغيّر المناخ بانخفاض كبير لتساقط الثلوج في شمال العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي.

اختفاء الثلوج

وأشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إلى أنه عادة ما تكون منحدرات جولمارج مكتظة بالمتزلجين، وكان جميع المتزلجين يستمتعون بالثلوج التي تتساقط في غرب جبال الهيمالايا سنويًا، ولكن اختلف الأمر هذا العام.

وتقع منحدرات جولمارج في منطقة كشمير بشمال الهند، في جبال بيلبانغار في غرب جبال الهيمالايا، على ارتفاع 2650 مترًا، مع الجبال الخضراء، ولكن كما هو الحال مع العديد من وجهات التزلج الشتوية الشهيرة في الوقت الحالي، تواجه هذه المدينة المنتجعية الواقعة في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير نقصًا في الثلوج بسبب الطقس الجاف غير المعتاد، مما يخيب آمال المسافرين ومشغلي السياحة على حد سواء.

أعلى المنتجعات في العالم

يقع منتجع جولمارج للتزلج، أحد أعلى المنتجعات في العالم، في سلسلة جبال بير بانجال في جبال الهيمالايا، على بعد ما يزيد قليلًا عن 50 كيلومترًا من مدينة سريناجار وحوالي 20 كيلومترًا من خط المراقبة (LoC)، وهو الحدود الفعلية التي تفصل بين بين الهند وباكستان.

وعل الرغم ما تشهده أوروبا منذ أيام من تساقط للثلوج، تشكّل ندرتها الناجمة عن ظاهرة الاحترار المناخي عنصرًا يهدد إمدادات المياه لمئات الملايين من السكان، وفق ما حذرت منه دراسة نشرتها مجلة “نيتشر”.

تفاقم حالة الطقس