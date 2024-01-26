Icon

اختيار السعودية مناهل ثابت مبعوثًا شخصيًّا لأمين عام منظمة دول الكومنولث Icon مشاهد لهطول أمطار الخير على جدة Icon إحباط تهريب 172 كيلوجرامًا من القات المخدر والقبض على 3 أشخاص Icon الجوازات تدشّن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية Icon هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين وتكريمهم Icon طلال حاجي عن رقمه التاريخي: مجرد بداية وأطمح للمزيد Icon ترقب انطلاق رالي حائل الدولي .. السعودية تحتضن أكبر سباقات السيارات في العالم Icon إحباط عملية إرهابية في الكويت Icon الجماهير سر تألق المنتخب السعودي بكأس آسيا 2023 Icon سالم الدوسري: نسعى للفوز بجميع المباريات والقادم أفضل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مجالي العلوم والتقنية

اختيار السعودية مناهل ثابت مبعوثًا شخصيًّا لأمين عام منظمة دول الكومنولث

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
اختيار السعودية مناهل ثابت مبعوثًا شخصيًّا لأمين عام منظمة دول الكومنولث
المواطن - واس

أعلنت معالي الأمين عام لمنظمة دول الكومنولث البارونة باتريشيا اسكتلند، اليوم عن اختيار الدكتورة مناهل عبدالرحمن ثابت، مبعوثاً شخصياً لمعالي أمين عام المنظمة في مجالي العلوم والتقنية، وذلك نظير خبرتها الواسعة وإنجازاتها العلمية وقيادتها وإلهامها وإسهاماتها في مجالات العلوم والتقنية.

وتضم منظمة دول الكومنولث 56 دولة بتعداد سكاني يتجاوز 2.5 مليار نسمة في أنحاء العالم، وتسعى المنظمة لتقريب التفاهم بين الشعوب فيما يخص أهداف التنمية المُستدامة والتقنيات المُتقدمة والتعايش والسلام، وتُعدُّ من المنظمات المرموقة في الأوساط السياسية والعلمية النخبوية.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أرباح شركة المراعي إلى 371 مليون ريال

ارتفاع أرباح شركة المراعي إلى 371 مليون ريال

أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق

أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق

تحقيق أهداف التنمية

وستقوم الدكتورة مناهل بالربط بين الدول الأعضاء في المنظمة وبقية الدول الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال تسهيل التواصل فيما بينهم لتبادل المعرفة والتجارب، وتوجيه الجهود لتطوير البحث العلمي والتقني وتبنّي أفضل المُمارسات، وتعزيز استخدام التقنيات لمواجهة التحدِّيات البيئية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ووضع السياسات والإطار القانوني لتعزيز الابتكار، إضافة إلى دعم بناء قُدرات العلماء والمهنيين في الدول الأعضاء.

وستُسهم خبرتها الموسعة وحصيلتها الاتصالية والعلمية في تحديث المنظومة التقنية والعلمية لمنظمة دول الكومنولث، وبناء جسور التعاون في مجال العلوم والتقنية بين الدول الأعضاء والدول الأخرى كالمملكة العربية السعودية وبقية الدول، مما سينعكس على ازدهار بلدان الأعضاء والدول الأخرى.

وتعد ثابت من الكفاءات الوطنية وتشغل منصب مُستشار معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، ورئيس المُنتدى الاقتصادي للتنمية المُستدامة، ومؤسس ورئيس شركة كونسورتيوم للاستشارات “شركة استشارية معنية بتوفير الأدوات والتقنيات للتنمية الاقتصادية وبنوك المعلومات والاستشراف العالمي”، ورئيس مؤسسة IQ العالمية، كما تشغل منصب نائب رئيس شبكة الذكاء العالمية، ونائب مدير معهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية في جامعة إمبريال كوليدج، ونائب عميد أكاديمية الموهوبين في المملكة المتحدة.

أول مركز من نوعه

واستطاعت الدكتورة مناهل التي أسست أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط مُتخصص في تحسين القُدرات العقلية ويسمى Think Hub، التأثير بطريقة إيجابية وفاعلة ومُلهمة في حياة الكثيرين من خلال تفوقها وعملها الدؤوب، وتجاوز ذلك التأثير والإلهام نطاق العالم العربي، ليشمل جميع أنحاء العالم، كما حظيت على العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية، حيث حصلت على جائزة Brain of the year ، وجائزة عبقري العام ممثلة عن قارة آسيا، وجائزة الإنجاز في الشرق الأوسط بمجال العلوم، وجائزة المرأة العربية للتنمية العلمية، وجائزة السلام الدولية، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بقُدراتها العقلية في الخرائط الذهنية كأصغر باحثة عربية تنال الدكتورة بتفوق في الهندسة المالية والرياضيات الكمية، كما صُنفت ضمن أقوى 500 امرأة عربية في العالم، وأقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط، وأدرجت ضمن قائمة بي بي سي من أكثر 100 امرأة إلهاماً في جميع أنحاء العالم في مجال العلوم، إضافة إلى تصنيفها من قبل Super Scholar كأذكى 30 شخصاً على قيد الحياة، كذلك حازت على امتياز حرية لندن، ومنصب ليفري، ولقب فارسة سانت كاثرين المرموقة.

ويمكن الاطلاع على إعلان المنظمة بزيارة الرابط “اضغط هنا“.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارة الطاقة ونيوم
السعودية اليوم

اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارة الطاقة ونيوم

السعودية اليوم
السديس: تفعيل التطبيقات الذكية ورقمنة التواصل لمواقع إجابة السائلين
السعودية اليوم

السديس: تفعيل التطبيقات الذكية ورقمنة التواصل لمواقع...

السعودية اليوم
اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية بمشاركة 50 متخصصًا
السعودية اليوم

اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية بمشاركة...

السعودية اليوم
مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا
الرياضة

مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

الرياضة
أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم
السعودية اليوم

أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في...

السعودية اليوم
هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين وتكريمهم
السعودية اليوم

هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين...

السعودية اليوم
رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي كأس آسيا
السعودية اليوم

رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي...

السعودية اليوم
السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة
السعودية اليوم

السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق...

السعودية اليوم