ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين ارتداء الكمامة ليس حصرًا على كورونا تمويل مرابحة من الأهلي السعودي لموبايلي بـ 4.8 مليار ريال شلهوب بن عبدالله الشلهوب يشكر كل من قدم واجب العزاء في وفاة ابنه يوسف أرامكو تعزز رأس مالها في خطوة لحماية الاقتصاد بعيدًا عن تقلبات الأسواق أكبر شركات البناء العالمية تتلقى عرضًا بـ 4.7 مليار دولار لبناء بحيرة تروجينا توقعات الطقس اليوم: أمطار على 8 مناطق كاوست تصدر أكبر فهرس للحمض النووي للمحيطات في العالم رئيس الاتفاق يتوعد مخترق حسابه في منصة “إكس”
أكد مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة الدكتور عماد المحمدي، أن التوعية بلبس الكمامة ليست حصرًا على كورونا ومتحوراته، بل بسبب الأمراض التنفسية عموماً.
وأضاف المحمدي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والذين لديهم نقص في المناعة ومراجعو المستشفيات، يجب عليهم لبس الكمامة للحماية من الأمراض التنفسية.
وواصل، أن الهدف من حث الناس على لبس الكمامة في الأماكن المزدحمة؛ هو الحماية من الأمراض التنفسية في فصل الشتاء، حيث يتزايد انتقال العدوى في ذلك الفصل.