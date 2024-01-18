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حماية من الأمراض التنفسية

ارتداء الكمامة ليس حصرًا على كورونا

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
ارتداء الكمامة ليس حصرًا على كورونا
المواطن - فريق التحرير

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أكد مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة الدكتور عماد المحمدي، أن التوعية بلبس الكمامة ليست حصرًا على كورونا ومتحوراته، بل بسبب الأمراض التنفسية عموماً.

أصحاب الأمراض

وأضاف المحمدي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والذين لديهم نقص في المناعة ومراجعو المستشفيات، يجب عليهم لبس الكمامة للحماية من الأمراض التنفسية.

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وواصل، أن الهدف من حث الناس على لبس الكمامة في الأماكن المزدحمة؛ هو الحماية من الأمراض التنفسية في فصل الشتاء، حيث يتزايد انتقال العدوى في ذلك الفصل.

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