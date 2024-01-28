ارتفاع أرباح شركة الدريس إلى 72.5 مليون ريال خلال الربع الرابع

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أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الرابع إلى 72.5 مليون ريال مقابل 71.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 0.974%.
جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في في 31 ديسمبر 2022 (اثنى عشر شهراً).
وبلغ الربح التشغيلي 106.8 مليون ريال في الربع الرابع مقابل 106.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 0.093%.
كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 12 أشهر 280.8 مليون ريال مقابل 241.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 16%.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 1.23 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 1.10 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 11.4%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 3.74 ريال مقابل 3.22 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.