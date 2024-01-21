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خلال الربع الرابع بنسبة 4%

ارتفاع أرباح شركة المراعي إلى 371 مليون ريال

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
ارتفاع أرباح شركة المراعي إلى 371 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة المراعي إلى 371 مليون ريال خلال الربع الرابع مقابل 356 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 4%.

جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (12 شهراً).

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إجمالي الربح التشغيلي

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الربح التشغيلي بلغ 529 مليون ريال في الربع الرابع مقابل 504 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 5%.

وحققت الشركة إيرادات بـ 4.9 مليار ريال خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 4.83 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع طفيف بارتفاع 2%.

صافي الربح بعد الزكاة

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 12 أشهر 2.05 مليار ريال مقابل 1.75 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 16.4%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.08 ريال، مقابل 1.79ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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