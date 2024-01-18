ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2010.59 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2012.40 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.61 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 % إلى 885.38 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.2 % إلى 926.54 دولار.