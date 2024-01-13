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خام برنت يصل لما فوق 78 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط تزامنًا مع التصعيد بالشرق الأوسط

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٤ مساءً
ارتفاع أسعار النفط تزامنًا مع التصعيد بالشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ارتفع سعر النفط بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات جوية في اليمن، ردًا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعرض تدفقات الوقود والبضائع عبر الممر المائي الحيوي للخطر.

أسعار النفط تواصل الارتفاع

وارتفع خام برنت 1.1% ليستقر فوق 78 دولارًا للبرميل، بينما تقدم خام غرب تكساس الوسيط ليستقر فوق 72 دولارًا للبرميل. ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من الجلسة قبل أن تقلص المكاسب إلى جانب الأسهم حيث يقيس المستثمرون ما إذا كان التصعيد سيثير صراعًا أوسع في الشرق الأوسط.

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واختبر سعر مزيج برنت متوسطه المتحرك لمدة 50 يوماً للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

إمدادات النفط

وأشار محللون وخبراء في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، ما بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها الأسعار.

وقالت شركات ناقلات النفط “ستينا بالك” و”هافنيا” و”تورم” إنها قررت جميعًا وقف توجه جميع السفن إلى البحر الأحمر.

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