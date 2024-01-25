ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 81.01 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

صعود خام برنت

وصعد خام برنت 97 سنتًا، أو 1.2%، إلى 81.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار، أو 1.4% إلى 76.12 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا: “الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط“، نقلاً عن وكالة رويترز. وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء.

مخزونات الخام الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.

قرارات المركزي الصيني

وأعلن المركزي الصيني، أمس الأربعاء، خفضًا كبيرًا لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد المتعثر وأسواق الأسهم المتراجعة.

وقالت الصين أيضًا، أمس الأربعاء، إنها تعمل على توسيع نطاق استخدام البنوك للإقراض العقاري التجاري، في أحدث جهودها لتخفيف أزمة السيولة التي تواجه شركات العقارات المتعثرة.