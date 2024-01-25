ارتفاع أسعار النفط وتراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

برنت يرتفع

وصعد خام برنت تسليم مارس 20 سنتًا أو 0.3% إلى 80.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 75.31 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا: “الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط”.

وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء.