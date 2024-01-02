ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يصل لـ 78 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بعد أن ازدادت التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، مع استمرار السفن في تجنب الممر المائي الرئيسي، وارتفع سعر خام برنت إلى حوالي 78 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

ارتفاع أسعار النفط

وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط 72 دولارًا. وقالت البحرية الأمريكية: إنها تعرضت لإطلاق نار أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة في البحر الأحمر؛ مما أدى إلى غرق الزوارق الثلاثة.

وتأتي مكاسب النفط الخام في أعقاب أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، بعد عام مضطرب هيمنت عليه المخاوف بشأن زيادة الإنتاج خارج “أوبك+” وتباطؤ نمو الطلب. وقد تم تعويض ذلك من خلال عوامل صعودية بما في ذلك الحربين في غزة وأوكرانيا، ومؤشرات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

توترات البحر الأحمر