طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن الاستثمارات السعودية في الصدارة العالمية بصفقات تصل لـ 31.5 مليار دولار موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز مقيم تعرضت مركبته لحادث بأحد المجمعات التجارية ولن تصدق ما حدث معه! أدت القسم أمام الملك سلمان.. هيفاء بنت عبدالعزيز تتصدر X بالتهاني والمباركات هل تسمج تأشيرة الزيارة بالحج؟ القنوات الناقلة لـ كأس أمم آسيا 2023 ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يصل لـ 78 دولارًا للبرميل توضيح بشأن ضوابط خصم ضريبة المدخلات دليل يُقرب سلمان الفرج من الأهلي
ارتفعت أسعار النفط بعد أن ازدادت التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، مع استمرار السفن في تجنب الممر المائي الرئيسي، وارتفع سعر خام برنت إلى حوالي 78 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة.
وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط 72 دولارًا. وقالت البحرية الأمريكية: إنها تعرضت لإطلاق نار أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة في البحر الأحمر؛ مما أدى إلى غرق الزوارق الثلاثة.
وتأتي مكاسب النفط الخام في أعقاب أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، بعد عام مضطرب هيمنت عليه المخاوف بشأن زيادة الإنتاج خارج “أوبك+” وتباطؤ نمو الطلب. وقد تم تعويض ذلك من خلال عوامل صعودية بما في ذلك الحربين في غزة وأوكرانيا، ومؤشرات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
أوقفت شركة “ميرسك” (AP Moller-Maersk A/S) مرة أخرى جميع عمليات النقل في البحر الأحمر لتقييم الوضع في الممر المائي الحيوي.
ستدخل التخفيضات الأخيرة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها حيز التنفيذ هذا الربع، ويمكن تمديدها بعد ذلك. وكان التجار قد تجاهلوا في وقت سابق تعهد “أوبك+” الأخير في 30 نوفمبر بخفض الإنتاج بشكل أكبر، وظلوا متشككين في تنفيذه.