ارتفاع الأمواج ورياح بسرعة 49 كم/ساعة على جدة ورابغ

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، مصحوبة بارتفاع الأمواج.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ويمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.
كما تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف).