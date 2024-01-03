ارتفاع حصيلة قتلى انفجارات إيران إلى 73 وأكثر من 173 إصابة وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة برشلونة يكشف تفاصيل حالة ماركو ألونسو الجماهير الهلالية تُطالب بضم جونيا إيتو هيئة الطرق تعتمد معدة حديثة للكشط والسفلتة في الموقع مباشرة تاريخ مواجهات السعودية ولبنان شركة نادك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات 15 مصابًا في انفجارين قرب ضريح قاسم سليماني في إيران التدريب التقني يعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد للفصل الثالث النصر يحسم مصير فوفانا
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في خبر عاجل قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في مدينة كرمان إلى 73 قتيلًا وأكثر من 173 جريحًا.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن الانفجار الأول في كرمان كان على بعد 700 متر من قبر قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني.
قتلى وجرحى في انفجارين قرب مقبرة #سليماني في مدينة #كرمان بـ #إيران والسلطات تؤكد أن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين#الحدث pic.twitter.com/GO54eMB1Nh
— ا لـحـدث (@AlHadath) January 3, 2024
وأضافت الوكالة، أن الانفجار الثاني وقع في كرمان واستهدف قوى أمنية، وأسفر عن قتلى وجرحى.
وتحل اليوم الذكرى الرابعة لمقتل القائد السابق لفيلق القدس بضربة من طائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أكد آنذاك أن “سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين”.
ارتفاع عدد قتلى الانفجارين قرب مدفن #قاسم_سليماني في #إيران إلى 53 تزامنا مع مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية لمقتله#الحدث pic.twitter.com/DsCjcVijyD
— ا لـحـدث (@AlHadath) January 3, 2024
وكالة #مهر: ارتفاع عدد قتلى الانفجارين قرب مدفن #سليماني إلى 50
📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر
👇https://t.co/ryjzjf04ig#الحدث pic.twitter.com/AC7mSYRSuy
— ا لـحـدث (@AlHadath) January 3, 2024