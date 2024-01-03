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في ذكرى مقتل قاسم سليماني

ارتفاع حصيلة قتلى انفجارات إيران إلى 73 وأكثر من 173 إصابة

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٤ مساءً
ارتفاع حصيلة قتلى انفجارات إيران إلى 73 وأكثر من 173 إصابة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في خبر عاجل قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في مدينة كرمان إلى 73 قتيلًا وأكثر من 173 جريحًا.

انفجارات في إيران

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن الانفجار الأول في كرمان كان على بعد 700 متر من قبر قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني.

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وأضافت الوكالة، أن الانفجار الثاني وقع في كرمان واستهدف قوى أمنية، وأسفر عن قتلى وجرحى.

ذكرى مقتل سليماني

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لمقتل القائد السابق لفيلق القدس بضربة من طائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أكد آنذاك أن “سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين”.

 

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