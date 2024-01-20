ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 244.74 ريال، أي ما يعادل نحو 65.26 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 224.35 ريال، 59.83 أي ما يعادل نحو دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 214.15 ريال، أي ما يعادل نحو 57.11 دولار، وعيار 18 وصل 183.56 ريال، أي ما يعادل نحو 48.95 دولار.