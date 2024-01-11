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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢١ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 245.02 ريال، أي ما يعادل نحو 65.34 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 224.60 ريال، أي ما يعادل نحو 59.89 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 214.39 ريال، أي ما يعادل نحو 57.17 دولار، وعيار 18 وصل 183.76 ريال، أي ما يعادل نحو 49.00 دولار.

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