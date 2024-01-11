الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة جبل عمر تحصل على ترخيص مبدئي لتقديم خدمة حجاج الخارج أيلون ماسك ينفي مزاعم تعاطيه المخدرات: غير صحيحة أمطار وصواعق على المهد ووادي الفرع وينبع وبدر أول تعليق لساديو ماني بعد إعلان زواجه من عائشة تامبا زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب البيرو هطول أمطار وانخفاض الحرارة على 6 مناطق
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 245.02 ريال، أي ما يعادل نحو 65.34 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 224.60 ريال، أي ما يعادل نحو 59.89 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 214.39 ريال، أي ما يعادل نحو 57.17 دولار، وعيار 18 وصل 183.76 ريال، أي ما يعادل نحو 49.00 دولار.