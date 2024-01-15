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الذهب عيار 24 بسعر 247.71 ريال

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 216.75 ريال

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 216.75 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 247.71 ريال، أي ما يعادل نحو 66.06 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 227.07 ريال، أي ما يعادل نحو 60.55 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 216.75 ريال، أي ما يعادل نحو 57.80 دولار، وعيار 18 وصل 185.78 ريال، أي ما يعادل نحو 49.54 دولار.

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