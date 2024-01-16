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ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٤ مساءً
ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار تصاعد الصراع بالشرق الأوسط.

العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2 % إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش.

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أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم أمس الاثنين عند التسوية،  إذ أدى التأثير المحدود لصراع الشرق الأوسط على إنتاج الخام إلى عمليات بيع لجني أرباح بعدما ارتفع خاما النفط القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي، 2% الأسبوع الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2% ليصل إلى 72.52 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% تقريبا لتبلغ عند التسوية 78.15 دولار للبرميل.

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