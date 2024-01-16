ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص الأرصاد: رياح على منطقة الرياض تصل سرعتها 49 كم/ساعة الجوازات تصدر 18762 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي ماسك يرفض تطوير الذكاء الاصطناعي قبل حصوله على 25% من تسلا تعليق تداول سهم اللجين جلسة واحدة التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام قافلة مساعدات سعودية تضم 42 شاحنة تدخل غزة
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار تصاعد الصراع بالشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2 % إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم أمس الاثنين عند التسوية، إذ أدى التأثير المحدود لصراع الشرق الأوسط على إنتاج الخام إلى عمليات بيع لجني أرباح بعدما ارتفع خاما النفط القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي، 2% الأسبوع الماضي.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2% ليصل إلى 72.52 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% تقريبا لتبلغ عند التسوية 78.15 دولار للبرميل.