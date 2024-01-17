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استخراج طقم أسنان من معدة شخص بعد 6 سنوات

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
استخراج طقم أسنان من معدة شخص بعد 6 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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تمكن أطباء روس من استخراج طقم أسنان اصطناعي من معدة شخص بعد 6 سنوات من ابتلاعه.

ونقلت روسيا اليوم عن دميتري بيجلوف وزير الصحة الإقليمي في كوزباس، أن أحد سكان مقاطعة كيميرفو، ابتلع قبل ست سنوات طقم أسنان اصطناعية، وظل في معدته طوال هذه الفترة حتى تمكن الأطباء أخيراً من إخراجه.

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ألم حاد في البطن

وأضاف أن المريض كان يعاني من ألم حاد في البطن وتم إجراء أشعة سينية على الفور وكانت المفاجأة حيث وجد الأطباء طقم أسنان في معدته”.

وتبين أن الرجل ابتلع قبل عدة سنوات، طقم أسنان اصطناعية ولما أنه لم يشعر بأي ألم، لم يقم بزيارة الطبيب

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