استخراج 3 بطاريات ريموت من بطن مريض نفسياً في مكة المكرمة الموافقة على زيادة رأس مال أميانتيت العربية السعودية تحذير بشأن تحديث أمني على منتجات Google أجواء السبت مناسبة للكشتة والتنزه ارتفاع أسعار النفط وتراجع المخزونات الأميركية مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا العلاقة بين العرب والأجرام السماوية والشمس والقمر توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على 10 مناطق ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو” خبراء يقدمون تجاربهم في الضيافة البديلة ضمن ملتقى السياحة السعودي
نجح فريق طبي بقسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، في استخراج 3 بطاريات ريموت تلفزيون، من بطن مريض نفسياً، بعد ابتلاعها؛ متوهمًا من هذا التصرف أنه طبيعي.
وحضر المريض إلى قسم الطوارئ والحوادث وهو يشتكي من ألم بالمعدة مع غثيان وقيء، وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية؛ اتضح وجود 3 بطاريات داخل بطن المريض، وعلى الفور تم عمل عملية المنظار الذي استغرق 35 دقيقة، وتم استخراج البطاريات من الأمعاء الدقيقة والقولون للمريض.
وأكد التجمع الصحي بمكة المكرمة، ضرورة الحرص والمتابعة من قِبَل الأهالي وخاصة مَن لديهم مرضى نفسيين، وضرورة الانتباه ومراقبتهم حرصًا على صحتهم وسلامتهم من بعض التصرفات التي قد تشكل خطرًا على حياتهم.