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متوهمًا من هذا التصرف أنه طبيعي

استخراج 3 بطاريات ريموت من بطن مريض نفسياً في مكة المكرمة

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
استخراج 3 بطاريات ريموت من بطن مريض نفسياً في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبي بقسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، في استخراج 3 بطاريات ريموت تلفزيون، من بطن مريض نفسياً، بعد ابتلاعها؛ متوهمًا من هذا التصرف أنه طبيعي.

تفاصيل الحالة

وحضر المريض إلى قسم الطوارئ والحوادث وهو يشتكي من ألم بالمعدة مع غثيان وقيء، وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية؛ اتضح وجود 3 بطاريات داخل بطن المريض، وعلى الفور تم عمل عملية المنظار الذي استغرق 35 دقيقة، وتم استخراج البطاريات من الأمعاء الدقيقة والقولون للمريض.

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وأكد التجمع الصحي بمكة المكرمة، ضرورة الحرص والمتابعة من قِبَل الأهالي وخاصة مَن لديهم مرضى نفسيين، وضرورة الانتباه ومراقبتهم حرصًا على صحتهم وسلامتهم من بعض التصرفات التي قد تشكل خطرًا على حياتهم.

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