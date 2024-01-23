استدعاء 436 سيارة جينسيس لخلل في مضخة الوقود

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 436 سيارة جينسيس “GV70 / GV80 / G80” من إنتاج 2021 – 2022.

خلل في مضخة الوقود

وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن الاستدعاء يأتي لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطل السيارة وفقدان قوة المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.