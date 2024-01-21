استراتيجية الطيران تسعى لتحويل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية

تسعى المملكة العربية السعودية لإنشاء مركزين عالميين للاتصال في الرياض وجدة، مدعومين بشبكة من المطارات ذات القدرات الفريدة، وتقوم استراتيجية الطيران السعودي على إنشاء مطارات جديدة قيد الإنشاء لاستقبال 330 مليون زائر.

السعودية منصة لوجستية عالمية

صرح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، بأن استراتيجية الطيران الوطنية للمملكة العربية السعودية تهدف إلى جذب 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، بحسب موقع ذا أفيتور theaviator المختص بصناعة الطيران.

وتسعى الاستراتيجية، المتوافقة مع برنامج رؤية السعودية 2030، إلى وضع المملكة كمركز إقليمي رائد ومنصة لوجستية عالمية تربط بين ثلاث قارات، ومن بين المطارات السعودية الكبيرة مطار أبها السعودي الذي يستعد لتوسعة كبيرة ويستهدف 8 ملايين مسافر بحلول عام 2030.

حلقة وصل حيوية بين القارات الثلاث

ويعد مطار أبها بمثابة حلقة وصل حيوية تربط بين مطارات المملكة المحلية والدولية. ومن المقرر أن يخضع مطار أبها الدولي (AHB) في المملكة العربية السعودية، الواقع في منطقة عسير، لعملية توسعة كبيرة، وفقًا لموقع theaviator.

ويقع مطار أبها في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية. يعرف رسمياً بمطار أبها الدولي وهو أحد المطارات الرئيسية في المنطقة الجنوبية للمملكة. تم افتتاح المطار في عام 1977 ومنذ ذلك الحين تم توسيعه وتطويره بشكل مستمر لتلبية احتياجات الركاب.

أهمية مطار أبها

يقدم مطار أبها خدمات الرحلات الجوية المحلية والدولية، ويستقبل العديد من الرحلات من وإلى مختلف المدن في المملكة وخارجها. يحتوي المطار على مرافق رحلات الطيران المدني والعسكري، ويتميز بتوفر مجموعة من المرافق والخدمات للمسافرين، بما في ذلك صالات الانتظار ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم ووسائل النقل إلى ومن المطار.

يلعب مطار أبها دورًا مهمًا في تطوير وتعزيز السياحة والتجارة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. كما يسهم في تسهيل حركة السفر للمسافرين من وإلى المنطقة ويعد نقطة اتصال مهمة في شبكة النقل الجوي في المملكة.

استقبال 15 مليون مسافر

وتصدر المطار قائمة أفضل المطارات الدولية أداءً في المملكة العربية السعودية، حيث يستوعب من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، بنسبة التزام 91%، وفقًا للتقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني لشهر ديسمبر 2023.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، التزام شركة داكو بتعزيز تجربة الركاب وجودة الخدمة من خلال تنفيذ خطط التطوير.

أكبر المطارات السعودية

ويقع مطار الدمام الدولي في مدينة الدمام، حيث يُعرف رسميًا باسم “مطار الملك فهد الدولي” تكريمًا للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان ملكًا للمملكة العربية السعودية.

يعتبر مطار الدمام أحد أكبر المطارات في المملكة العربية السعودية ويعد مركزًا رئيسيًا للطيران في المنطقة الشرقية من البلاد. يقدم المطار خدمات للمسافرين المحليين والدوليين، ويعتبر نقطة وصول ومغادرة رئيسية للرحلات الجوية إلى ومن المنطقة الشرقية.

دعت شركة مطارات القابضة، الجهة المملوكة للدولة والمشرفة على إدارة مطارات المملكة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص (NCP)، شركات القطاع الخاص لتقديم طلبات إبداء الاهتمام (EOI) لتطوير المطار، تماشياً مع قانون مشاركة القطاع الخاص، وفقًا لـ theaviator.