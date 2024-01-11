استشهاد 116 صحفيًا في العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد 97 يوماً من الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 116 صحفيًا، بعد استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية الاحتلال أثناء تغطيتهم للعدوان على القطاع.

وقال أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين عاهد فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فظائع وجرائم بحق الصحفيين، وأصبحت كاميرات الصحفيين ومؤسساتهم هدفاً لنيران قوات الاحتلال”.

وأضاف في بيان: “تسبب الاستهداف المباشر في استشهاد 116 صحفياً وإصابة المئات بجروح، إضافة إلى تدمير معظم مقرات شبكات الإذاعة والتلفزة، والمقرات الصحفية والإعلامية”.

وتابع: “سياسة القتل والتدمير للإعلام الفلسطيني وكوادره لم تمنع الصحفي الفلسطيني عن مواصلة عمله في نقل الحقيقة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة وفقدان نحو 90 ألف فلسطيني”.

ووفق إحصاءات فلسطينية، فإن 220 صحفياً في غزة استهدفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي وهجرت عائلاتهم، ضمن حرب الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطيني، بهدف حجب ما يحدث من جرائم في قطاع غزة عن العالم.