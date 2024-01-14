استشهاد 127 فلسطينيًا في اليوم الـ100 للقصف الإسرائيلي على غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 127 فلسطينيا، وإصابة المئات في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في اليوم الـ 100 منذ بدء العدوان.
وقالت وزارة الصحة في بيان: “طواقمنا انتشلت 10 شهداء من تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى”.
من الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع تدفق المواد الغذائية والأدوية لنحو نصف مليون فلسطيني، محاصر في شمال قطاع غزة، ويعيش هؤلاء وفق منظمات حقوقية فلسطينية في حالة مجاعة وجفاف منذ ما يزيد على شهرين.