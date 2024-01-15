استشهاد 17800 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 17800 طفل وامرأة، وفقدان الآلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أن 10 آلاف و600 طفل استشهدوا في العدوان الإسرائيلي، كما استشهدت 7200 امرأة، موضحة أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

وتابعت: “هناك نحو مليون طفل فلسطيني يعيشون في حالة جوع وعطش، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على القطاع، وعرقلة تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء، ما صعّب الوضع الصحي، خاصة في المستشفيات التي فقدت القدرة على علاج الجرحى والمرضى”.