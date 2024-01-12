استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي جديد على دير البلح

أسفر قصف إسرائيلي عن استشهاد 19 فلسطينيًا وجرح عدد آخر اليوم، في استهداف منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 14 شهيدًا والعديد من الجرحى من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت: “كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف منزل في منطقة المشاعلة بمدينة دير البلح”.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية من المدينة، وقد ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا في منازل الفلسطينيين.