استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي جديد على دير البلح شرط احتساب الأرملة كأسرة مستقلة في الضمان الاجتماعي النصر يسعى لرحيل فوفانا و3 عروض لضمه السجن عام وغرامة 500 ألف ريال عقوبة إهمال كبار السن موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة خطيب المسجد النبوي يحذر من الغفلة ويعدد طرق النجاة منها خطيب المسجد الحرام: أتقنوا أعمالكم فهذا من أصول الدين الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445 البوسنة والهرسك تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول مواعيد مباريات منتخب السعودية بكأس آسيا 2023
أسفر قصف إسرائيلي عن استشهاد 19 فلسطينيًا وجرح عدد آخر اليوم، في استهداف منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 14 شهيدًا والعديد من الجرحى من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأضافت: “كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف منزل في منطقة المشاعلة بمدينة دير البلح”.
وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية من المدينة، وقد ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا في منازل الفلسطينيين.