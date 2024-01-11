استشهاد 21 فلسطينياً جنوب قطاع غزة.. ونداءات استغاثة “دون مجيب”

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استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح في غارات إسرائيلية جديدة، استهدفت اليوم الخميس جنوب قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي ومدفعي استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وأضافت الوزارة، في بيان رسمي: “هناك العديد من نداءات الاستغاثة من الأهالي بالمناطق الشرقية من مدينة خان يونس لا تستطيع الأطقم الطبية انتشالهم، بسبب كثافة القصف الإسرائيلي”.
وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال جراء القصف، في إطار استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.