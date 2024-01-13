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استشهاد 35 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣١ مساءً
استشهاد 35 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
المواطن - واس

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في اليوم الـ99 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 35 فلسطينيًا اليوم في غارات على مناطق عدة بقطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن 20 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارة على منزل شمال القطاع.

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من جهة أخرى، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 12 نازحًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن “طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل قصفها العنيف على مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين”.

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